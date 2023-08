Subway perto de acordo para venda do negócio à Roark por 9,6 mil milhões de dólares

private equity"

Sediada em Milford, no estado de Connecticut, a companhia, que é detida pelas duas famílias fundadoras há mais de 50 anos, é conhecida pelas sanduíches de 30,5 centímetros e pelo serviço rápido, sendo uma das maiores cadeias de restaurante no mundo.



A Subway está perto de finalizar um acordo para a venda da companhia de sanduíches por 9,6 mil milhões de dólares (8,81 mil milhões de euros ao câmbio atual) à Roark Capital. A notícia foi esta segunda-feira avançada pelo The Wall Street Journal , que cita fontes conhecedoras do tema.De acordo com as mesmas, o acordo poderá ser fechado esta semana.A Roark, que já detém restaurantes como a Arby's e a Buffalo Wild Wings, está na corrida pela cadeia de sanduíches contra as empresas de "TDR Capital e Sycamore Partners, que estavam em conversações para unir esforços de forma a conseguir adquirir a Subway. Contudo, a Roark segue agora como principal candidata, apesar de ainda ser possível que alguma das outras apresente uma oferta superior.O The Wall Street Journal noticiou em janeiro deste ano que a Subway