Vendas no comércio a retalho aceleraram 3,1% em maio

Depois de um avanço homólogo de 2,5% em abril, o índice de volume de negócios no comércio a retalho acelerou 3,1% em maio, revelam dados publicados, esta quinta-feira, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).Face ao mês anterior, o índice de volume de negócios no comércio a retalho, ajustado de efeitos de calendário e de sazonalidade, progrediu 0,6 pontos percentuais.A evolução do índice agregado reflete, porém, dinâmicas distintas: nos produtos alimentares acelerou 1,3 pontos percentuais para uma variação homóloga de 2,8% em maio, enquanto os restantes mantiveram o crescimento de 3,2% observado em abril, refere o INE.Em alta esteve também o emprego, as remunerações e as horas trabalhadas que registaram subidas homólogas, respetivamente, de 2,2%, 11,4% e 3,2% (contra 2,4%, 11,9% e 1,2% em abril).