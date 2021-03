Vídeo: As imagens que mostram como um navio entupiu o Canal do Suez

Nas imagens é possível ver a dimensão do congestionamento que se está a formar neste canal, por onde passa diariamente 12% do comércio total de bens a nível mundial, especialmente de petróleo.



O Ever Given, com 400 metros de comprimento e 59 de largura (o equivalente a quatro campos de futebol), já provocou a paragem de mais de 200 porta-contentores, petroleiros com crude e gás e navios de transporte de mercadorias a granel que levam cereais a bordo, criando um dos piores congestionamentos marítimos dos últimos anos.

Leia Também Um navio com destino a Leixões está retido no Suez

Os trabalhos para desencalhar o navio prosseguem, mas poderão ser precisas semanas para o conseguir, muito à conta do mau tempo que se faz sentir.



Algumas perspetivas mais otimistas da equipa que está envolvida na operação apontam para que dentro de uma semana o canal possa estar desimpedido, mas tudo dependerá da evolução dos trabalhos. Até porque um dos riscos é o de que a retirada de combustível a bordo possa fazer virar a quilha do navio.



"Nestes casos, o alívio da carga deve ser feito a partir de cima, mas o Egipto não dispõe de uma grua flutuante capaz de alcançar o topo dos contentores que estão no navio", declarou à Reuters um responsável egípcio. Já a maré especialmente alta que se espera no fim de semana poderá ajudar nos esforços.