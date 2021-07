Gigante que bloqueou canal do Suez segue viagem ao fim de 106 dias

Leia Também Navio encalhado já está a flutuar no Canal do Suez

Foram precisos mais de três meses para que o porta-contentores "Ever Given" conseguisse retomar a viagem em segurança. O gigante deu início à saída desta importante via para o comércio mundial que, durante seis dias em março, foi bloqueada por este porta-contentores, que ficou encalhado devido ao mau tempo.Segundo a Reuters, o "Ever Given" começou esta quarta-feira a dirigir-se para norte, com destino ao Great Bitter Lake, que separa as duas secções do canal. O navio voltou a flutuar a 29 de março.A Autoridade do Canal do Suez, responsável pelo canal, até realizou uma cerimónia para assinalar a saída do porta-contentores. O "Ever Given", com 400 metros de comprimento, será escoltado nesta viagem de saída por dois barcos rebocadores e guiado por duas pessoas com experiência para navegar para fora do canal.O navio ficou encalhado durante seis dias, numa posição que impedia a passagem de outros navios. O "Ever Given", que pertence à empresa chinesa Shoei Kisen, encalhou com mais de 18 mil contentores a bordo.Sendo uma via importante para o comércio mundial, por onde passa cerca de 15% do tráfego de contentores a nível global, o bloqueio causou transtorno no mercado internacional. Desta forma, a entidade responsável pelo canal exigiu 900 milhões de dólares de compensação à dona do navio, tendo baixado mais tarde o valor para 550 milhões.