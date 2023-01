Construtora Garcia Garcia aumenta salário mínimo para 800 euros

A construtora Garcia Garcia, de Santo Tirso, anunciou esta terça-feira a subida do salário mínimo na empresa para 800 euros este ano e um aumento mínimo de 85 euros para os ordenados inferiores a 1.350 euros."A Garcia Garcia, construtora nacional, anuncia para este ano a subida do salário mínimo para os 800 euros, acima dos 760 euros fixados pelo Governo para 2023. Paralelamente, todos os salários inferiores a 1.350 euros beneficiarão diretamente de um aumento mínimo de 85 euros, acompanhando assim a evolução registada ao nível do salário mínimo do grupo", avança a empresa em comunicado.Segundo explica a construtora, especializada em edifícios residenciais, comerciais, industriais e logísticos, "o objetivo principal destas medidas é ajudar os colaboradores da empresa a fazer face ao cenário de aumento generalizado de preços e de diminuição do poder de compra".De acordo com a empresa, a esta atualização "acresce o aumento, em julho, do subsídio de refeição para 7,5 euros/dia", de forma a "aumentar rendimentos e apoiar os colaboradores" no "atual contexto socioeconómico e consequente aumento do custo de vida"."Olhamos para 2023 conscientes dos desafios e constrangimentos que a economia enfrentará. Neste ano, que se prevê de algumas dificuldades, uma vez que se perspetiva a manutenção das circunstâncias que têm levado ao aumento do custo de vida, o nosso compromisso é promover o bem-estar dos nossos colaboradores, contribuindo com um ambiente de trabalho estável e melhorando as suas condições", lê-se no comunicado."Neste sentido, decidimos fixar o salário mínimo acima do valor de lei, assim como beneficiar diretamente com mais 85 euros mensais todos os trabalhadores com remunerações até 1.350 euros", acrescenta a construtora.Atualmente com mais de 230 colaboradores e projetos em diferentes áreas e setores, a Garcia Garcia diz ter vindo a ser "escolhida ao longo dos últimos anos como parceira de várias empresas, nacionais e multinacionais, que decidem alavancar ou fixar a sua atividade em Portugal".