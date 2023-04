Dupla Garcia tirsense fatura 110 milhões com a Airbus & companhia

Sediada nas últimas décadas em Moreira de Cónegos, Guimarães, a Garcia Garcia, que é atualmente gerida pela quarta geração da família, com os irmãos Miguel e Carlos Garcia aos comandos, mudou há um ano a sede social para Santo Tirso – localizado na antiga Fábrica Arco Têxtil -, regressando assim à sua terra natal, onde iniciou a atividade no final do século XIX com a construção de chaminés de fábricas da indústria têxtil.

Especializada na construção de naves industriais e plataformas logísticas, estas áreas representaram 80% dos projetos realizados no ano passado, exercício fechado com uma faturação de 110,4 milhões de euros, mais 46% do que no ano anterior, o que faz de 2022 "o melhor ano de sempre da construtora nacional", realça a Garcia Garcia, em comunicado.

Leia Também Construtora Garcia Garcia aumenta salário mínimo para 800 euros

Das empreitadas executadas no último ano, elenca à cabeça o novo centro logístico da Garland em Vila Nova de Gaia; a nova unidade industrial em Portugal da BorgWarner, no Parque Industrial de Lanheses, em Viana do Castelo; a nova unidade industrial da Lingote em Fafe; ou, ainda, a nova unidade industrial da WEG, em Santo Tirso.

Leia Também Garcia Garcia regressa a Santo Tirso e ganha projeto que vai criar mais de 100 empregos em Gaia

Entretanto, dos projetos que tem em curso, a Garcia Garcia destaca o investimento em curso na ampliação do Parque Empresarial da Ermida, em Santo Tirso, do qual é proprietária.





A área industrial deste parque irá aumentar em 36 hectares, para um total de 110 hectares.





"De salientar que o Parque Industrial da Ermida é a morada de várias empresas relevantes como a Airbus, a Finieco, a WEG, a Casfil ou o centro logístico do Lidl Portugal", aponta.

Leia Também Airbus Atlantic deverá crescer para o dobro em Portugal

Recorde-se que foi em setembro passado que a Airbus Atlantic Portugal inaugurou a sua fábrica no parque da Garcia Garcia, que foi a responsável pela construção da unidade da subsidiária portuguesa da maior empresa do mundo de assentos de pilotos.





"Não obstante as perspetivas menos animadoras para a economia em geral e da tendência de abrandamento, acreditamos num ano de 2023 globalmente positivo", afirma Miguel Garcia, administrador da Garcia Garcia.

"Estamos a desenvolver projetos em várias áreas, desde a logística, passando pela indústria, residencial e ‘hospitality’. O mercado privado, onde encontramos espaço, reconhece-nos competência e credibilidade. E é aqui que acreditamos que poderemos encontrar oportunidades que nos permitam estar em contraciclo com os cenários traçados", remata o empresário.