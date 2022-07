Empresa do grupo DST ganha contrato de 5 milhões para fachada da Arena Porte de la Chapelle em Paris

A bysteelfs, do grupo DST, anunciou esta quarta-feira ter conquistado um contrato de cinco milhões de euros para construção do sistema de fachadas da Arena Porte de la Chapelle, em Paris, que acolherá provas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2024.Em comunicado, a empresa adianta que "o contrato assinado com a Bouygues insere-se numa operação de 136 milhões de euros promovida pelo concelho parisiense", estando a seu cargo o 'design' e execução de uma fachada com cerca de 10.000 metros quadrados em alumínio, vidro e material compósito, prevista no projeto de arquitetura elaborado pelos gabinetes SCAU e NP2F.Com um prazo de execução de cinco meses, a obra estará pronta no verão de 2023.De acordo com a empresa portuguesa, a Arena Porte de la Chapelle servirá de palco às provas de 'badminton' e ginástica dos Jogos Olímpicos 2024 e às provas de 'badminton' e halterofilismo dos Jogos Paralímpicos 2024, provas que se realizam em Paris, França."No total, a infraestrutura de 26.000 metros quadrados contará com uma sala com capacidade para 8.000 pessoas, dois ginásios para os habitantes das comunidades mais próximas e uma zona de lazer e comércio com 2.600 metros quadrados", precisa.Já no exterior "vão ser criados 3.000 metros quadrados de zonas verdes, 6.000 metros quadrados de jardins em coberturas e uma zona com vista panorâmica sobre a cidade", acrescenta.Segundo a bysteelfs, após os Jogos Olímpicos 2024, a Arena Porte de la Chapelle será "a residência do Paris Basketball, o maior clube de basquetebol da capital francesa, e funcionará também como o 'hub' cultural do Norte da cidade, servindo para palco de grandes espetáculos".A empresa do dstgroup destaca a redução do impacto ambiental como "um desafio da maior importância tanto na fase de projeto, como na gestão desta obra"."Mais de 95% das 944 toneladas de resíduos produzidos na construção serão revalorizados e 45% do betão utilizado é de baixo carbono, evitando assim a emissão de 1.300 toneladas de CO2 [dióxido de carbono]", avança."Por outro lado -- continua - parte dos muros não portantes serão construídos com blocos de terra e as 8.000 cadeiras para espetadores serão feitas a partir de 70 toneladas de resíduos plásticos recolhidos nos quarteirões mais próximos".Citado no comunicado, o presidente executivo (CEO) da bysteel (também do grupo DST), Rodrigo Araújo, afirma: "Participar numa obra com este nível de preocupação ambiental é muito importante para nós, porque é uma oportunidade para confirmarmos a mudança de paradigma no setor da construção. Cada vez se investe mais e melhor em inovação, na procura de soluções mais eficientes e sustentáveis. É neste futuro mais ecológico que a bysteel e a bysteelfs se colocam".Conforme recorda, França foi o mercado onde, em 2012, a bysteel iniciou o seu processo de internacionalização na Europa. Em 2012 assinou ali o seu primeiro contrato, no valor de 250 mil euros, que lhe "abriu portas para aquela que é hoje a geografia com maior volume de negócio para a bysteel e a bysteelfs".Este ano, a carteira de negócios da bysteel e da bysteelfs neste país ultrapassa os 50 milhões de euros, englobando obras como a renovação do imóvel de escritórios PB10 (agora Altiplano), no centro financeiro de La Defense, ou a LDLC Arena, em Lyon, que será "a maior sala de espetáculos fora de Paris", com capacidade para 16.000 espetadores.A bysteelfs é uma empresa do dstgroup especializada na conceção, engenharia e execução de fachadas e envelopes arquitetónicos para edifícios. Localizada nas atuais instalações do grupo, em Braga, a empresa abriu recentemente uma unidade fabril com uma área de cerca de 8.000 metros quadrados.Esta nova empresa do dstgroup complementa a oferta da bysteel nas áreas das estruturas metálicas, permitindo ao dstgroup "responder 'chave na mão' às diversas solicitações dos mercados internacionais".