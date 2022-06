Garcia Garcia regressa a Santo Tirso e ganha projeto que vai criar mais de 100 empregos em Gaia

Com raízes em Vila das Aves, Santo Tirso, a família Garcia, cuja ligação à construção civil remonta ao final do séc. XIX, com a construção de chaminés de fábricas da indústria têxtil na região do Vale do Ave, está de regresso à terra natal.

Sediada nas últimas décadas em Moreira de Cónegos, Guimarães, a Garcia Garcia, que é atualmente gerida pela quarta geração da família, mudou em janeiro passado a sua sede social para Santo Tirso, após ter fechado o exercício de 2021 com um volume de negócios de 73 milhões de euros e mais de duas centenas de trabalhadores.

A sua forte especialização na área industrial e logística, que vale mais de dois terços da sua faturação, tem determinado que a Garcia Garcia seja escolhida como parceira de multinacionais que decidem fixar ou reforçar a sua atividade em Portugal, de que são exemplos a Leica, a Borgwarner, Bosch, a E. Leclerc, assim como grandes grupos nacionais, como a Garland. Que é uma das mais antigas empresas portuguesas.

Há mais de uma década que a Garcia Garcia mantém uma relação estreita com o grupo Garland.

Uma parceria iniciada em 2011, quando a empresa tirsense foi responsável pela construção do centro logístico da Maia da Garland, seguindo-se, em 2015, a reabilitação da sede e do centro logístico da Abóboda e, no ano seguinte, a reabilitação das antigas instalações industriais da Yazaki Saltano em Gaia, tendo ainda em 2017 ampliado as instalações na Maia.

Agora, a Garcia Garcia foi escolhida pela Garland para assumir a conceção e construção do seu novo centro logístico em Valadares, Vila Nova de Gaia, um projeto orçado em 30 milhões de euros e que deverá criar mais uma centena de postos de trabalho.

Implementado num terreno com cerca de 100 mil metros quadrados, e com conclusão prevista para julho próximo, o novo centro logístico da Garland terá uma área coberta de 38 mil metros quadrados e capacidade para 100 mil paletes.

Todo o nosso ‘know how’ adquirido e comprovado na área industrial e logística justificou mais uma vez a confiança do grupo Garland, que nos escolheu como parceiro para a execução deste projeto de última geração. Para além de estar orientado para uma maior eficiência de resposta, este novo edifício vai de encontro a todas as boas práticas de inovação e sustentabilidade ambiental e energética", enfatiza Carlos Garcia, administrador da Garcia Garcia, em comunicado.