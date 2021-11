Mário Ferreira reforça no capital da Martifer para mais de 2%

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Mystic Invest, é o principal cliente da divisão de indústria naval da Martifer, que opera os estaleiros navais de Viana do Castelo.



(Notícia corrigida: Mário Ferreira já era acionista da Martifer, tendo apenas reforçado a participação)

Mário Ferreira, "chairman" da dona da TVI e CEO da Douro Azul, reforçou no capital da Martifer, informa esta terça-feira a construtora em comunicado remetido à CMVM.O empresário, que indicou ao Negócios ter entrado no capital da Martifer "há cerca de três anos", superou na segunda-feira a fasquia dos 2%, detendo 2,06 milhões de ações da empresa, o que lhe confere uma participação qualificada de 2,06% do capital e direitos de voto.Mário Ferreira, através da empresa