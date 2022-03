Martifer fatura menos mas quase duplica lucros para 11,3 milhões

Num ano ainda marcado pela crise pandémica, o grupo Martifer quase duplicou o resultado líquido em 2021 para 11,3 milhões de euros, mais cinco milhões do que no exercício anterior, com o EBITDA (resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) a aumentar 6,4 milhões para 25,8 milhões de euros.





Resultados reforçados face a uma faturação que até baixou: os rendimentos operacionais do grupo sediado em Oliveira de Frades ficaram-se pelos 228,7 milhões de euros, cifra que traduz um decréscimo de 20,6 milhões em relação aos registados no exercício de 2020, avança a empresa, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), esta quinta-feira, 31 de março.

Por áreas de atividade, com as exportações a gerarem 79% das vendas consolidadas, a construção metálica contribuiu com mais de metade (54%), seguido da indústria naval com 40%, enquanto o segmento das energias renováveis gerou apenas 6% do volume de negócios do grupo controlado pela I’M SGPS, dos irmãos Carlos e Jorge Martins, e a Mota-Engil.





Corta na dívida e reforça investimento

Registe-se que o grupo Martifer, que mais do que triplicou os capitais próprios positivos para 18,3 milhões de euros, continua apostado em diminuir a sua dívida.

No final de 2021, a dívida bruta era de 111 milhões de euros, menos nove milhões do que um ano antes, enquanto a dívida líquida teve uma redução de sete milhões para 70 milhões de euros.

Com Pedro Duarte como CEO do grupo, a Martifer fechou o exercício com uma carteira de encomendas de 492 milhões de euros, dos quais 42% a executar em 2022 e os restantes 58% nos próximos anos.





Por setores, mais de metade (51%) do valor das encomendas tem origem na indústria naval e 26% nas estruturas metálicas, seguindo-se as fachadas com 14%.