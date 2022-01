Douro Azul zarpa para o interior à procura de mais 100 trabalhadores

A Douro Azul pretende recrutar mais de 100 trabalhadores para a próxima época de cruzeiros, tendo na edição deste ano decidido "dar a oportunidade a candidatos que residam em zona do interior", pelo que, em colaboração como Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), vai organizar diversas iniciativas de recrutamento sobretudo na região do Douro.

Os eventos de recrutamento vão realizar-se, entre 18 e 20 de janeiro, em Vila Real, Lamego, Guarda, Régua e Viseu, "de forma a atrair colaboradores para a operação ao longo do rio Douro", avança a empresa, em comunicado.

Leia Também Mário Ferreira reforça no capital da Martifer para mais de 2%

"A pandemia veio agravar algumas das dificuldades nas regiões mais frágeis do país, como é o caso do Douro e das Beiras", afirma Manuel Marques, vice-presidente da Douro Azul.





"Esta nossa iniciativa de sermos nós a ir ter com as pessoas, faz parte de um processo de responsabilidade social da empresa para com as regiões onde opera, contribuindo para o desenvolvimento socioeconómico do Douro, como temos vindo a fazer há quase 30 anos", enfatiza o mesmo gestor.

Leia Também Mário Ferreira tem agora um São Gabriel no Douro e só para americanos

Entretanto, entre os dias 26 e 29 de janeiro, a Douro Azul vai realizar a sexta edição do "open day" da empresa, em Gaia, com o primeiro dia exclusivamente dedicado a estabelecimentos escolares na área do turismo e hotelaria.

"Esta é uma iniciativa essencial para um recrutamento qualificado, dando a possibilidade aos candidatos de conhecerem a realidade do trabalho e vida a bordo de um navio-hotel e de conhecer as diversas oportunidades de carreira que temos para oferecer no grupo", explica Manuel Marques.