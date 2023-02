Martifer vai ligar Londres ao norte de Inglaterra por 68 milhões de euros

A Martifer conseguiu a adjudicação no Reino Unido, através de uma participada, de um contrato de 68 milhões de euros para a construção dos viadutos de uma linha de alta velocidade que liga Londres ao norte de Inglaterra, informou o grupo em comunicado enviado à Comissão do Mercados dos Valores Mobiliários (CMVM), esta quinta-feira.

A empresa de Oliveira de Frades vai fornecer e montar os "viadutos ferroviários em estrutura metálica em Birmingham, inseridos no projeto High Speed Two (HS2)".



Segundo a empresa, "o fabrico da estrutura metálica será realizado maioritariamente no pólo industrial do grupo Martifer, em Oliveira de Frades, permitindo reforçar a vertente exportadora do grupo Martifer, que atualmente representa mais de 85 % do volume de negócios do segmento de estrutura metálica em Portugal".



A Martifer adianta também, no mesmo comunicado, que este "é o maior projeto de construção de infraestrutura no Reino Unido e em toda a Europa e o mais importante projeto económico e de regeneração social das últimas décadas, com um contributo ímpar no caminho da neutralidade carbónica".





O prazo previsto para a execução da obra é de 47 meses.