PJ acredita que contratos das PPP que estão a ser investigados foram alterados de forma ilegal

alterados de forma "abusiva e ilegal" para obter o visto prévio do Tribunal de Contas (TdC). Segundo avança o Correio da Manhã , as alterações dos contratos terão aumentado os encargos para o Estado em 3,5 mil milhões de euros.

A investigação às PPP rovodiárias abrange 12 autoestradas. E conta já com 11 arguidos, estando entre eles ex-governantes dos tempo de José Sócrates, como Mário Lino, Teixeira dos Santos, António Mendonça, Paulo Campos e Carlos Costa Pina.

Uma perícia da Polícia Judicial feita no âmbito do processo de investigação do Ministério Público aos contratos de PPP (parcerias público-privadas) rodoviárias, assinados no governo de José Sócrates, considera que esses contratos foram