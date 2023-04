Leia Também Construção nova já em marcha mantém IVA a 6%

A produção na construção na Zona Euro aumentou 2,3% em fevereiro face ao mesmo período do ano passado. Já na União Europeia (UE), a subida foi de 2,1%, divulgou o Eurostat esta quarta-feira.Em termos mensais a produção no setor da construção subiu 2,3% nos países da moeda única e 2% na UE face a janeiro. Uma subida de menor dimensão face aos valores do primeiro mês do ano, dado que o aumento tinha sido de 3,8% na Zona Euro e 3,3% na União Europeia.No mês em causa, foi no segmento de engenharia civil que registou o maior avanço mensal, de 3,6%. Já a construção de edifícios somou 2,1%.A maior escalada em termos anuais foi na Eslovénia, onde a produção na construção cresceu 17,5%, na Áustria (17%) e na Roménia (10,4%). As maiores descidas foram registadas na Hungria (-11,8%), República Checa (-4,3%) e Finlândia (-3,3%), acrescenta o instituto europeu de estatística.Em Portugal, a produção na construção desacelerou 0,5% em termos mensais e subiu 2,6% em termos homólogos.