Adeptos consideram que mau momento do Benfica é culpa de Luís Filipe Vieira

O principal culpado pelo mau momento da equipa de futebol do Benfica é o seu presidente, Luís Filipe Vieira, seguido dos jogadores do plantel e do treinador, Jorge Jesus, de acordo com a sondagem da Intercampus para o Negócios e Correio da Manhã.Luís Filipe Vieira, no cargo de presidente dos encarnados desde 2003, tem sido contestado pelo facto de o Benfica se encontrar na quarta posição do campeonato, a 13 pontos do atual líder, o Sporting.De acordo com esta sondagem, 25,8% dos inquiridos manda a culpa para o presidente do clube, enquanto que 25,6% culpa os jogadores do plantel principal. Jorge Jesus, treinador contratado esta época e que prometeu pôr a equipa a "jogar o triplo", está também entre os principais culpados (23,5%) para os participantes na sondagem.Depois de perder o campeonato para o rival Porto, na época passada, Luís Filipe Vieira abriu cordões à bolsa e investiu mais de 100 milhões de euros no plantel para este ano, contratando também o técnico Jorge Jesus, que ganhou o campeonato brasileiro e a Taça Libertadores, enquanto esteve no Flamengo.Contudo, com apenas onze vitórias em 19 jogos, o Benfica mantém-se afastado do primeiro lugar da tabela. O orçamento gasto pelos encarnados para "atacar" esta época (100 milhões de euros) é o mais alto da liga, com o Porto (90 milhões) e o Sporting (75 milhões) a fecharem o pódio.Nesta altura, o Braga - atual terceiro classificado e com dois pontos de avanço para o Benfica - arrancou para esta época com um orçamento de 25 milhões de euros, menos 75 milhões do que a equipa comandada por Jesus.E a diferença para o Paços de Ferreira, equipa que atualmente se posiciona no quinto lugar, apenas a três pontos do Benfica, tem um orçamento para a época 2020/2021 de 3 milhões de euros, menos 97 milhões do que o Benfica.A contestação a Luís Filipe Vieira, que numa entrevista à TVI, em setembro de 2019, disse que se fosse um "demagogo" aquilo que queria "era investir para apresentar uma super equipa", tem subido de tom nos últimos meses.Agora, um movimento de adeptos encarnados decidiu espalhar por todo o país placas com a mensagem "Rua Vieira", como forma de contestação ao atual presidente que ganhou as eleições no clube, no ano passado, com 62,59% dos votos, à frente do Noronha Lopes, que teve 34,71%.



FICHA TÉCNICA

Objetivo: Sondagem realizada pela INTERCAMPUS para a CMTV/CM e Jornal de Negócios, com o objetivo de conhecer a opinião dos portugueses sobre diversos temas da política nacional, incluindo a intenção de voto em eleições legislativas. Universo: População portuguesa, com 18 e mais anos de idade, eleitoralmente recenseada, residente em Portugal Continental. Amostra: A amostra é constituída por 609 entrevistas, com a seguinte distribuição proporcional por sexo, por idade e região. Seleção da amostra: A seleção do lar fez-se através da geração aleatória de números de telefone fixo / móvel. No lar a seleção do respondente foi realizada através do método de quotas de género e idade (3 grupos). Foi elaborada uma matriz de quotas por Região (NUTSII), Género e Idade, com base nos dados do Recenseamento Eleitoral da População Portuguesa (31/12/2016). Recolha da Informação: A informação foi recolhida através de entrevista telefónica, em total privacidade, através do sistema CATI. O questionário foi elaborado pela INTERCAMPUS e posteriormente aprovado pelo cliente. Estiveram envolvidos 23 entrevistadores, devidamente treinados para o efeito, sob a supervisão dos técnicos responsáveis pelo estudo. Os trabalhos de campo decorreram entre 8 e 13 de fevereiro de 2021. Margem de Erro: O erro máximo de amostragem deste estudo, para um intervalo de confiança de 95%, é de 4,0%. Taxa de Resposta: A taxa de resposta obtida neste estudo foi de: 61,2%.