Sporting é a equipa favorita para ganhar o campeonato com diferença grande para rivais

O Sporting é o grande favorito para a conquista do campeonato nacional de futebol este ano, com uma margem muito alargada face aos rivais Benfica e Porto, de acordo com a sondagem da Intercampus para o Negócios e Correio da Manhã.



A equipa orientada por Rúben Amorim, que trocou o Sporting de Braga pelo Sporting Clube de Portugal no verão, recebeu a confiança de cerca de 49,1% dos inquiridos para a conquista da liga, enquanto que apenas 19,5% dos questionados apontaram o Porto como principal candidato e 12,2% disseram que seria o Benfica a ganhar. Os restantes 19,2% dos inquiridos apostam noutro candidato ou não responderam.





O resultado esta sondagem, realizada em fevereiro, mostra uma grande diferença face à realizada em janeiro e dezembro, em que a equipa de Alvalade estava no segundo e terceiro lugar, respetivamente, entre os favoritos a ganhar a competição.A maior queda foi a do Benfica, que em dezembro tinha 28,9% de favoritismo e agora está na casa dos 12,2%.Atualmente, o Sporting lidera o campeonato nacional com 51 pontos, mais 10 pontos do que o Porto, segundo classificado, mais 11 pontos do que o Braga, terceiro, e mais 13 pontos do que o Benfica, em quarto lugar.FICHA TÉCNICA

Objetivo: Sondagem realizada pela INTERCAMPUS para a CMTV/CM e Jornal de Negócios, com o objetivo de conhecer a opinião dos portugueses sobre diversos temas da política nacional, incluindo a intenção de voto em eleições legislativas. Universo: População portuguesa, com 18 e mais anos de idade, eleitoralmente recenseada, residente em Portugal Continental. Amostra: A amostra é constituída por 609 entrevistas, com a seguinte distribuição proporcional por sexo, por idade e região. Seleção da amostra: A seleção do lar fez-se através da geração aleatória de números de telefone fixo / móvel. No lar a seleção do respondente foi realizada através do método de quotas de género e idade (3 grupos). Foi elaborada uma matriz de quotas por Região (NUTSII), Género e Idade, com base nos dados do Recenseamento Eleitoral da População Portuguesa (31/12/2016). Recolha da Informação: A informação foi recolhida através de entrevista telefónica, em total privacidade, através do sistema CATI. O questionário foi elaborado pela INTERCAMPUS e posteriormente aprovado pelo cliente. Estiveram envolvidos 23 entrevistadores, devidamente treinados para o efeito, sob a supervisão dos técnicos responsáveis pelo estudo. Os trabalhos de campo decorreram entre 8 e 13 de fevereiro de 2021. Margem de Erro: O erro máximo de amostragem deste estudo, para um intervalo de confiança de 95%, é de 4,0%. Taxa de Resposta: A taxa de resposta obtida neste estudo foi de: 61,2%.