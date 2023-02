Águias ficam com 76% do bolo das vendas

A transferência do recém-coroado campeão mundial Enzo Fernández fez disparar as receitas dos clubes portugueses no mercado de inverno. Este janeiro marca também a maior venda de sempre do Sporting de Braga. O FC Porto apostou na estabilidade.

