Líder do Chega deixou publicação nas redes sociais.

André Ventura também recorreu às redes sociais para reagir aos insultos racistas de que foi alvo Moussa Marega . Na sua publicação, o líder do Chega deixa entender que o avançado do FC Porto não foi alvo de comentários de índole racista."País de hipocrisia em que tudo é racismo e tudo merece imediatamente uma chuva de lamentos e de análises histórico - megalómanas. O nosso problema não é o racismo. É a hipocrisia. É o síndrome Joacine que começa a invadir as mentalidades. Por mim não passarão", escreveu.