Assembleia Geral da SAD do Benfica será feita online

A Assembleia-Geral Extraordinária da SAD do Benfica da próxima quinta-feira, 6 de janeiro, vai realizar-se exclusivamente por meios online, indicou esta quinta-feira a SAD "encarnada", em comunicado.A alteração surge devido à "evolução da situação epidemiológica em Portugal causada pelo vírus SARS-CoV-2 e pela doença covid-19, designadamente a situação de incerteza trazida pela variante Ómicron, [que] exigiu a adoção pelo Governo de medidas urgentes de resposta, nomeadamente, o alargamento do período de contenção até ao dia 9 de janeiro de 2022 e a imposição de regras para os eventos que tenham lugar até àquela data", assinala a SAD."Em face das novas medidas do Governo, impõe-se a aplicação de mecanismos que permitam minimizar o risco dos eventuais efeitos causados pela realização de eventos presenciais durante o referido período, designadamente mediante o recurso a meios telemáticos", prossegue.Assim, a reunião irá decorrer às 19:00 de 6 de janeiro "exclusivamente através de meios telemáticos, com recurso a videoconferência (e não em moldes presenciais, como anteriormente previsto)".