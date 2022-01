Assembleia-geral da SAD do Benfica suspensa e retomada a 24 de janeiro

A SAD do Benfica comunicou à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que a sua assembleia-geral de hoje foi suspensa, "considerando as posições expressas pelo representante de quatro acionistas minoritários".

Os trabalhos devem ser retomados no próximo dia 24 de janeiro, às 19 horas, refere o mesmo documento,

A AG convocadas para hoje visava deliberar sobre a recomposição dos cargos sociais do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Mesa da Assembleia Geral e eleição dos membros dos respetivos órgãos para o mandato relativo ao quadriénio 2021/2025.

"Considerando as posições expressas pelo representante de quatro acionistas minoritários, foi deliberada a suspensão dos trabalhos, devendo os mesmos ser retomados no próximo dia 24 de janeiro de 2022, às 19.00 horas, no mesmo formato, isto é, exclusivamente através de meios telemáticos, com recurso a videoconferência", remata o comunicado.