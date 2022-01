Escutas a Vieira revelam subornos a diretores do Novo Banco e indiciam desvio de milhões em comissões

O resumo das escutas telefónicas da Operação Cartão Vermelho, no âmbito da qual Luís Filipe Vieira, José António Santos - empresário conhecido como o Rei dos Frangos, o empresário Bruno Macedo e Tiago Vieira, filho do ex-presidente do Benfica, são suspeitos de crimes que incluem burla qualificada, abuso de confiança e branqueamento de capitais, indiciam subornos a diretores do Novo Banco, fraude fiscal nas transferências, venda de apartamentos de luxo a empresários e como o ex-presidente do Benfica escondeu património entre a família, avança esta quinta-feira a revista Sábado.



O juiz de instrução, Carlos Alexandre, não terá recebido a transcrição integral das escutas mas sim um resumo, refere a publicação.



Os quatro suspeitos foram detidos em julho do ano passado mas encontram-se atualmente em liberdade após o pagamento de cauções.o.