Atlético de Madrid apresenta proposta de 126 milhões por João Félix

"A Sport Lisboa e Benfica – Futebol SAD informa (…) que o Club Atlético de Madrid SAD apresentou uma proposta para a aquisição a título definitivo dos direitos desportivos do jogador João Félix Sequeira por um montante de €126.000.000, a qual se encontra a ser analisada", diz o comunicado divulgado junto da CMVM.





Caso a Benfica SAD aceite a proposta apresentada, o valor líquido a receber do Atlético de Madrid na data da transferência dos direitos desportivos ascenderá a 120 milhões de euros.





Na sessão de 18 de junho, as ações do clube da Luz chegaram a disparar 6%, a negociarem em máximos de 2010, depois de a imprensa avançar que João Félix deveria ser vendido ao Atlético de Madrid por 120 milhões de euros - estes seis milhões adicionais deverão corresponder ao custo financeiro associado ao pagamento a prestações.



Nesse mesmo dia 18, João Félix e o empresário Jorge Mendes chegaram ao Estádio do Atlético de Madrid, em Espanha, onde se esperava que fosse então consumada a maior transferência de sempre de um clube de futebol português.



Caso a proposta se concretize, o avançado de 19 anos deverá ir para Madrid ganhar sete milhões de euros líquidos por ano, ou seja, 19 mil euros por dia.



(notícia atualizada às 22:29)