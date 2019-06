"É falso que esteja neste momento em curso qualquer processo negocial a propósito de uma eventual transferência do jogador João Félix", refere um comunicado do Benfica

Leia o comunicado na íntegra:



"Face ao conjunto de notícias publicadas nestas últimas horas, o Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD esclarece que é falso que esteja neste momento em curso qualquer processo negocial a propósito de uma eventual transferência do jogador João Félix.



As condições para a sua negociação são públicas e de todos conhecidas, tendo em conta a cláusula de rescisão definida no valor de 120 milhões de euros.



Mais grave, e que merece o nosso mais veemente repúdio e desmentido, é a falsa notícia que faz referência a negociações que envolvem comissões de 30% e que, infelizmente, mereceu eco em Portugal por parte do jornal "A Bola", com intenções e objetivos que desconhecemos de todo. Repetimos: essa informação é totalmente falsa, absurda e tem intenções claramente dolosas para a reputação e dignidade do Sport Lisboa e Benfica."

O Benfica emitiu esta segunda-feira um comunicado acerca de João Félix, negando estar em curso "qualquer processo negocial" com vista à transferência do jogador.O esclarecimento do Benfica surge depois do jornal Marca ter noticiado que a transferência de João Félix par ao Atlético de Madrid estava iminente e de o Jornal A Bola ter avançado que Jorge Mendes irá receber uma comissão de 30%.