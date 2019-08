Bas Dost sai do Sporting por 7 milhões

Depois de várias semanas de impasse, o Sporting anunciou esta segunda-feira, 26 de agosto, que chegou a acordo com o Eintracht Frankfurt para a venda de Bas Dost por 7 milhões de euros.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o clube liderado por Frederico Varandas anuncia que aos sete milhões acrescem até 500 mil euros em função de objetivos.



"A Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD (adiante Sporting SAD ou Sociedade) vem (...) informar o mercado que chegou a acordo com o clube Eintracht Frankfurt para a transferência a título definitivo do jogador Bas Dost, pelo valor fixo de €7.000.000,00 (sete milhões de euros), acrescido do valor variável, em função de objectivos, de até €500.000,00 (quinhentos mil euros), ficando ainda a Sociedade com o direito a receber o montante correspondente a 15% de uma futura venda", lê-se no comunicado.





No site oficial do emblema alemão, o clube anuncia a contratação do avançado holandês por três temporadas, até 2022, e no Twitter dá as boas-vindas ao jogador com uma fotografia da sua camisola.







Já no site do Sporting, o clube publica o comunicado sobre a venda do jogador acrescentando que o "Sporting deseja as maiores felicidades pessoais e profissionais a Bas Dost".



No passado dia 20 de agosto, o clube de Alvalade justificou o impasse na venda do jogador com as exigências de última hora apresentadas pelo próprio e que estavam a atrasar as negociações com o clube de Frankfurt.



"Há cerca de uma semana, o agente informou a Sporting SAD que o Eintracht Frankfurt estava interessado em Bas Dost e que este clube e campeonato iam ao encontro ao desejado pelo jogador, tendo este inclusivamente já chegado a acordo com o clube alemão; A Sporting SAD, que conforme oportunamente comunicado também já alcançou um princípio de acordo com o Eintracht Frankfurt, foi no entanto surpreendida com exigências financeiras de última hora da parte do jogador que estão a impedir a concretização da transferência", pode ler-se no documento enviado à CMVM.