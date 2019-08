O Eintracht Frankfurt adiantou, também no sábado, no seu site que o internacional holandês, de 30 anos, "já não estará presente no jogo do Sporting diante do Sporting de Braga", marcado para domingo.



Os valores envolvidos não foram revelados. No comunicado à CMVM , o Sporting informa que "chegou a um princípio de acordo com o Eintracht Frankfurt para a venda a título definitivo dos direitos desportivos do jogador Bas Dost".O Eintracht Frankfurt adiantou, também no sábado, no seu site que o internacional holandês, de 30 anos, "já não estará presente no jogo do Sporting diante do Sporting de Braga", marcado para domingo.Os valores envolvidos não foram revelados.

No site do clube a informação j á tinha sido feita no sábado . Mas só este domingo fez o comunicado à CMVM.O teor do comunicado é o mesmo.