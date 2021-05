Benfica abate invencibilidade leonina com guarda suíça de honra

A uma jornada do fim do campeonato, o novo campeão foi derrotado pela primeira vez esta época, por 4-3, na Luz, com o Seferovic a bisar, ultrapassando o sportinguista Pote - que só marcou um golo - na lista de melhores marcadores.



... Derby louco no Estádio da Luz. Este sábado, 15 de maio, o Sporting perdeu a invencibilidade no campeonato, a uma jornada do fim da época, ao perder com o Benfica por 4-3. Após ter realizado uma das suas melhores primeiras partes na atual temporada, ao marcar três golos sem resposta, nos primeiros 37 minutos de jogo, tendo sofrido um em cima dos 45 minutos, deixou o o rival lisboeta marcar mais dois, acabando com um triunfo pela margem mínima. O primeiro logo do jogo aconteceu logo aos 12 minutos: assistido por Pizzi, o suíço Seferovic inaugurou o marcador. Passados 17 minutos, foi o próprio Pizzi a aumentar a vantagem. E foram necessário apenas mais oito minutos para o Benfica chegar aos 3-0, agora por Lucas Veríssimo. O Sporting só acordou nos descontos da primeira parte, com um golo marcado por Pedro Gonçalves.





(Notícia em atualização)

