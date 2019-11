Benfica lança OPA parcial sobre a SAD a 5 euros por ação

A Sport Lisboa e Benfica SGPS, que detém 66,9% das ações de categoria B da SAD, lançou uma oferta de aquisição (OPA) sobre o equivalente a 28,06%, pelo que o intuito é ficar com a quase totalidade das mesmas. Ou seja, comprar quase tudo o que não controla na SAD benfiquista.

Segundo o anúncio preliminar de lançamento da OPA, divulgado junto da CMVM, preço da oferta é de 5 euros, o mesmo a que as ações entraram em bolsa em 2001. E corresponde a um prémio de 81,15% face ao fecho da sessão desta segunda-feira (2,76 euros).



"O preço oferecido por ação visa assegurar que os acionistas que adquiriram as suas ações na sociedade visada no decurso da oferta pública de distribuição em 2001 possam vender as ações de que são titulares a um preço semelhante ao preço nominal a que as mesmas foram então subscritas (1.000 escudos, ou seja, 4,99 euros)", explica.

A SLB SGPS detém todas as ações de categoria A, que são 40%, incidindo agora a compra sobre as de categoria B (ordinárias).

De acordo com a empresa, o valor máximo da operação é de 32,7 milhões de euros, "ao qual se deduzirá qualquer montante (ilíquido) que venha a ser atribuído a cada ação, seja a título de dividendos, de adiantamento sobre lucros do exercício ou de distribuição de reservas", sublinha o anúncio preliminar.

A um preço de 5 euros por ação, a SAD fica avaliada em 115 milhões de euros, valor que iguala assim o do seu capital social.

A Sport Lisboa Benfica recorda que já detém o controlo da SAD, pelo que esta continuará a ser por si dominada após a operação, não resultando pois qualquer alteração de domínio.

E ainda que, no final da oferta, possa ser imputável à Sport Lisboa Benfica uma percentagem de direitos de voto superior a um terço dos direitos de voto correspondentes ao capital social da SAD, "o oferente não estará sujeito ao dever de lançar uma oferta pública de aquisição".





A empresa diz também, neste anúncio, que não irá requerer a saída de bolsa da SAD benfiquista, "mantendo-se assim as ações admitidas à negociação em mercado regulamentado (Euronext Lisbon)".