Câmara de Santo Tirso resgata Taça do Aves em leilão por 30 mil euros

A última licitação do leilão electrónico do troféu que representa a mais bonita página do historial do Desportivo das Aves, cuja SAD faliu com dívidas de 17,1 milhões de euros, foi dada pela Câmara de Santo Tirso, que arrematou a Taça de Portugal ganha em 2018 por 30 mil euros.





"A compra do troféu da Taça de Portugal conquistada pelo Aves foi uma decisão que visou garantir a permanência deste importante troféu no clube", explica o presidente da Câmara de Santo Tirso, em comunicado.

Leia Também Taça de Portugal leiloada por 30 mil euros numa falência de 17 milhões

"Não podíamos permitir que um troféu com tanta relevância para a história do desporto no concelho ficasse na posse de um privado, porventura de alguém sem qualquer ligação à Vila das Aves ou ao clube, pelo que o município de Santo Tirso fez questão de evitar que tal acontecesse", justiça Alberto Costa.





O troféu tinha sido colocado no e-leilões a 4 de Agosto passado, com um valor base de 1.600 euros.

Esta terça-feira, 4 de Outubro, com o encerramento do leilão marcado para as 10 horas, uma sucessão de lances para lá da hora-limite, em cumprimento das regras que ditam que "as licitações nos últimos cinco minutos aumentam a data de fim do leilão em cinco minutos", só terminou por volta das 10h35, com a última oferta a ser assinada pela Câmara de Santos Tirso.





No verão de 2020, despromovido da I Liga de Futebol ao Campeonato de Portugal – então terceiro escalão nacional -, a SAD do Desportivo das Aves tentou salvar-se da falência com a adesão ao Processo Especial de Revitalização (PER), apresentando-se com dívidas de 17,1 milhões de euros, dos quais 2,56 milhões ao Fisco e 557 mil euros à Segurança Social.

Numa lista de 110 credores, contam-se dezenas de futebolistas e ex-treinadores, como Nuno Manta Santos (com créditos de 525 mil euros) e Lito Vidigal (342 mil euros), figurando também, por exemplo, Tânia Inácio, filha de Augusto Inácio, que treinou o Aves entre janeiro e outubro de 2019, que reclama oito mil euros na condição de antiga funcionária da SAD.

A Galaxy Believers, acionista maioritária da SAD, reclama 4,64 milhões, enquanto Estrela Costa, esposa do administrador chinês Wei Zhao e encarregue pela gestão do futebol profissional do Desportivo das Aves, diz que tem a haver 153 mil euros por "adiantamento de despesas".

Mas a SAD não tinha viabilidade, pelo que o PER encerrou sem sucesso, tendo o processo seguido para a insolvência, em sede do qual viria a ser arrestada a sua Taça de Portugal, que foi conquistada em 2018, após uma vitória, por 2-1, diante do Sporting.





(Notícia atualizada às 11:21)