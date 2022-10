Taça de Portugal leiloada por 30 mil euros numa falência de 17 milhões

No verão de 2020, despromovido da I Liga de Futebol ao Campeonato de Portugal – então terceiro escalão nacional -, a SAD do Desportivo das Aves tentou salvar-se da falência com a adesão ao Processo Especial de Revitalização (PER), apresentando-se com dívidas de 17,1 milhões de euros, dos quais 2,56 milhões ao Fisco e 557 mil euros à Segurança Social.

Numa lista de 110 credores, contam-se dezenas de futebolistas e ex-treinadores, como Nuno Manta Santos (com créditos de 525 mil euros) e Lito Vidigal (342 mil euros), figurando também, por exemplo, Tânia Inácio, filha de Augusto Inácio, que treinou o Aves entre janeiro e outubro de 2019, que reclama oito mil euros na condição de antiga funcionária da SAD.

A Galaxy Believers, acionista maioritária da SAD, reclama 4,64 milhões, enquanto Estrela Costa, esposa do administrador chinês Wei Zhao e encarregue pela gestão do futebol profissional do Desportivo das Aves, diz que tem a haver 153 mil euros por "adiantamento de despesas".

Mas a SAD não tinha viabilidade, pelo que o PER encerrou sem sucesso, tendo o processo seguido para a insolvência, em sede do qual viria a ser arrestada a sua Taça de Portugal, que foi conquistada em 2018, após uma vitória, por 2-1, diante do Sporting.

O troféu que representa a mais bonita página do historial do Aves foi colocado em leilão electrónico, a 4 de Agosto passado, com um valor base de 1.600 euros.

Esta terça-feira, 4 de Outubro, encerrado o leilão, pelas 10 horas, registou-se que a última licitação pelo troféu fixou-se em 30 mil euros.

O Aves viria a refundar-se com outro nome – o Clube Desportivo das Aves 1930, que teve que iniciar pelos escalões mais baixos da Associação de Futebol do Porto.

Após duas subidas seguidas, disputa agora a Divisão de Honra, sexto escalão do futebol português.