Cerca de 9.500 sócios votaram nas primeiras quatro horas das eleições do Sporting

Na terceira actualização da votação aos jornalistas, pouco passava das 13:30, Marta Soares reforçou que o processo eleitoral "continua a decorrer de forma muito serena, sem situações desagradáveis", apesar de algumas reclamações, perto de uma dezena, quanto ao processo de votação.



"Continuo a manter a expectativa alta de que estas eleições sejam as que vão ter maior fluxo de associados", manifestou.



As urnas para a eleição do 43.º presidente do Sporting abriram às 09:00, hora em que já estavam milhares de sócios do clube a aguardar na fila, que já circundava o Estádio José Alvalade.



Esta será a maior operação do género no clube lisboeta, visto que os 51.009 sócios com direito a voto constituem também o número máximo alguma vez alcançado.



Além dos votos por correspondência recebidos na sede do Sporting até às 20:00 horas de sexta-feira, poderão exercer todos os sócios que "registem entrada no local, ou que se encontrem em espera no local de entrada, até às 19:00 horas" deste sábado.



A entrada dos sócios está a ser feita pela porta 1 do Estádio José Alvalade, passando por uma primeira zona de credenciação com 40 mesas. Uma vez devidamente credenciados, os sócios prosseguem dessa área até ao Hall VIP do estádio, dividindo-se pelo número de votos a que têm direito e que vão desde um a 21 votos. Já no Hall VIP vão estar 50 mesas com voto electrónico, num processo de votação certificado pela Universidade do Minho.