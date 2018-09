Este sábado decorrem as eleições no Sporting. O Negócios questionou os candidatos sobre as propostas na área económico-financeira. Conheça o que cada um propõe.

Em vésperas das eleições para a direcção do Sporting, com consequências para a nomeação da administração da Sociedade Anónima Desportiva (SAD), o Negócios questionou os seis candidatos à presidência do clube sobre alguns dos temas mais "quentes" das finanças em Alvalade.Todos os candidatos concordam que o clube nunca poderá perder o controlo da SAD, mas alguns pretendem um reforço da participação do Sporting no capital, enquanto outros assumem que desde que o controlo da maioria esteja garantido isso é um aspecto secundário. O acordo negociado pela anterior direcção com BCP e Novo Banco para a recompra dos Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis (VMOC) é apoiado por todos. Já a emissão obrigacionista em Novembro não reúne consenso, com Dias Ferreira a admitir mesmo novo adiamento do reembolso.