Mais de 22.500 sócios votaram nas eleições do Sporting

As eleições deste sábado para os órgãos sociais do Sporting registaram a maior afluência de sempre num acto eleitoral do clube, com 22.510 votantes, anunciou o presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG), Jaime Marta Soares, segundo a agência Lusa.



Em conferência de imprensa, após o encerramento das urnas, Jaime Marta Soares deu conta da presença de 19.159 sócios votantes, aos quais se somam os 3.351 validados pelos que o fizeram por correspondência.



Estes números representam 44,1% dos 51.009 associados com direito a voto.