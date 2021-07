CMVM levanta suspensão da negociação das ações do Benfica. John Textor nega ter comprado ações da SAD

"Ainda não adquiri acções no SL Benfica. Gostei das minhas conversas e correspondência com o dedicado fã do SL Benfica, o Sr. José António dos Santos. Acredito que ele ama verdadeiramente o Clube e acredito que ele vê, em mim, uma pessoa que tem o coração certo e a experiência certa para fazer avançar a missão da comunidade do Benfica.

Nunca procurei, negociei ou cheguei a um acordo para comprar acções SLBEN a qualquer outra parte, a não ser ao Sr. dos Santos, nem adquiri quaisquer acções SLBEN (directa ou indirectamente) nos mercados abertos. O Sr. dos Santos foi-me apresentado, não pela liderança da SL Benfica, mas sim por uma instituição bancária de investimento sediada em Londres com quem discuto regularmente oportunidades de investimento, nomeadamente na indústria do desporto", pode ler-se no comunicado.





"Embora estivesse ansioso por conhecer a equipa de gestão do SL Benfica nas próximas semanas, estou agora a avaliar se pretendo ou não consumar uma compra de acções do SLBEN. Era minha grande esperança ser recebido como um parceiro positivo e contribuinte para a comunidade do Benfica e estou obviamente a ter de avaliar a notável mudança de circunstâncias à medida que avalio esta oportunidade. Mais uma vez, tal como vós, reservo-me o direito de fazer os meus próprios juízos e as minhas próprias decisões à medida que aprendo mais", acrescenta.(Notícia atualizada)