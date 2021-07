Ações do Benfica sobem mais de 4%. Perda em bolsa desde detenção de Vieira encolhe para 1,8 milhões

As ações do Sport Lisboa e Benfica SAD valorizaram 4,17% para os 3,00 euros por ação, num dia em que se registou uma "corrida" muito superior ao que é normal aos títulos dos encarnados, com os investidores a aproveitarem as fortes quedas sentidas na semana passada.Assim sendo, a perda líquida em bolsa do clube da Luz caiu para os 1,8 milhões de euros, depois de ter chegado a ser de quase 7 milhões desde as notícias que davam conta das buscas e posterior detenção de Luís Filipe Vieira, presidente do clube que está em prisão domiciliária, sem pulseira eletrónica , até pagar uma caução de 3 milhões de euros.

Na sessão de hoje foram negociadas 19.643 ações do Benfica, o que representa uma subida de 500% face à média dos últimos nove meses - fixada nas 3.2744 ações. Só nesta segunda-feira trocaram mais títulos de mãos do que na soma de todos os dias da semana passada. suspendeu a negociação das ações do Benfica , devido a possíveis transações que não foram comunicadas e que darão a José António dos Santos, o empresário conhecido como "rei dos frangos" uma participação de 20% no capital da SAD e não apenas 16%.Mas, passadas duas horas, esta suspensão foi levantada pelo supervisor "na sequência da informação incorporada no mercado". Ao Negócios, fonte da CMVM detalhou que a suspensão foi determinada uma vez que o supervisor ia emitir um comunicado, no qual elencava as suspeitas e diligências tomadas, e que, passado um período temporal considerado suficiente, optou por levantar a suspensão.