Costa admite criar autoridade nacional contra a violência no desporto

Lusa

O primeiro-ministro admitiu esta quarta-feira, 16 de Maio, em Sofia, na Bulgária, que o Governo poderá criar uma autoridade nacional contra a violência no desporto que evite situações como a que se viveu esta terça-feira em Alcochete na academia do Sporting "É necessário reforçar as medidas, designadamente avançar com uma autoridade nacional contra a violência no desporto que permita agir também nestas situações", afirmou António Costa, em declarações à TVI24. O Governo reage assim aos actos de violência e vandalismo praticados esta terça-feira no balneário do Sporting na academia em Alcochete antes do treino de preparação para a final da Taça da Liga contra o Desportivo das Aves.Para Costa é necessário "assegurar a punição para quem cometeu actos criminosos", mas também a realização do jogo. "É absolutamente intolerável esta crescente violência no desporto", classificou o primeiro-ministro, assinalando que o futebol "é algo suficientemente importante para todos para adoptarmos as medidas essenciais para o proteger de quem o quer destruir".O líder do Governo comprometeu-se em "tomar as medidas necessárias para que o quadro legislativo não permita que situações destas se possam voltar a repetir". Entre essas medidas estará a criação deuma autoridade nacional contra a violência no desporto."Houve uma infiltração grande no mundo do futebol de comportamentos que são inaceitáveis, que nada têm a ver com o desporto e que têm de ser banidos", considerou Costa, referindo que o desporto "não pode ser uma forma de promoção da selvajaria".O primeiro-ministro aproveitou também para deixar uma mensagem de confiança às forças policíais, que são uma "referência internacional na capacidade de gestão de grandes eventos desportivos".Esta terça-feira, após os incidentes, o presidente do Sporting acusou o Governo de "inércia" e, por isso, de ter "muita responsabilidade" no que aconteceu em Alcochete. Bruno de Carvalho disse ainda que o clube anda "há muito tempo a alertar para a violências das claques".(Notícia actualizada pela última vez às 17h41)