Bruno de Carvalho diz que Sporting vai estar no Jamor e aponta o dedo ao Governo

"Os jogadores num primeiro momento ficaram em estado de choque, mas vamos estar no Jamor. Muita gente não queria, mas vamos lá estar. Os jogadores estão tristes com o que aconteceu, mas querem jogar", disse Bruno de Carvalho em declarações à Sporting TV.

Para o dirigente 'leonino', o Governo e das entidades que tutelam o desporto em Portugal têm "muita responsabilidade" pelo que aconteceu no centro de treinos do clube, sobretudo pela "inércia" que têm demonstrado.

"Lamento ter ouvido o secretário de Estado do Desporto a dizer que é preciso tomar medidas corajosas, mas não disse quais são essas medidas", referiu o presidente do Sporting, acrescentado que o clube anda "há muito tempo a alertar para a violências das claques".

Bruno de Carvalho considerou que o que se passou em Alcochete foi "um crime público" e garantiu que o clube vai averiguar "internamente" o que aconteceu, para que tal episódio não volte a acontecer.

"Iremos agir em conformidade, caso estes actos tenham sido cometidos por associados do clube. É um dia triste, mais um para o futebol português. Temos que pensar que muitas dessas pessoas já foram detidos e isso é positivo", disse.

O presidente do Sporting 'atirou-se' ainda a alguns comentadores televisivos, que estão a aproveitar as agressões que aconteceram em Alcochete para o atacar, e negou algumas "teorias mirabolantes" desses mesmos comentadores.

"Já ouvi dizer que este é o meu modo de actuar, mas isso é falso. Não é meu modo de actuar gostar de ver atletas e staff a serem agredidos. São a minha família", referiu.

Cerca de meia centena de indivíduos, de cara tapada, alegadamente adeptos 'leoninos', invadiram hoje a Academia de Alcochete e, depois de terem percorrido os relvados, chegaram ao balneário da equipa principal, agredindo vários jogadores, entre os quais Bas Dost, Acuña, Rui Patrício, William Carvalho, Battaglia e Misic, assim como o treinador Jorge Jesus e outros membros da equipa técnica.

Fonte da GNR confirmou à Lusa estar a proceder à "identificação presencial de indivíduos que presumivelmente estiveram envolvidos" na ocorrência, recusando confirmar se foram efectuadas detenções no local ou nas imediações.

A equipa principal do Sporting cumpria o primeiro treino da semana, depois da derrota no terreno do Marítimo (2-1), que relegou a equipa para o terceiro lugar da I Liga, iniciando a preparação para a final da Taça de Portugal, no domingo, frente ao Desportivo das Aves.