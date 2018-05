CMVM pede esclarecimentos ao Sporting

Miguel Baltazar/Negócios

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) pediu esta quarta-feira, 16 de Maio, esclarecimentos à SAD do Sporting sobre o impacto dos acontecimentos recentes no valor dos seus activos, revelou fonte oficial da CMVM ao Negócios.

O regulador do mercado de capitais quer assim saber se o valor dos activos do Sporting será afectado pelos casos que estão a afectar o clube.

As acções da SAD leonina não estão a reflectir estes receios, tendo trocado de mãos 250 acções a 0,76 euros, o mesmo valor a que fecharam na última sessão.

Uma das maiores questões estará relacionada com a violência a que ontem se assistiu na Academia de Alcochete, com jogadores e membros da equipa técnica a serem agredidos. Após estes acontecimentos foi noticiado que os jogadores e equipa técnica do Sporting ponderam avançar com uma rescisão por justa causa. A notícia foi avançada pela rádio TSF, mas este assunto tem sido debatido em vários órgãos de comunicação.

Outra questão que tem marcado o Sporting é o caso de corrupção no andebol. Esta quarta-feira foram detidas quatro pessoas no âmbito das investigações, entre elas o actual director de futebol do Sporting, André Geraldes. Segundo noticiou o Correio da Manhã, o esquema de corrupção estava às ordens do actual director do clube para o futebol. O caso envolve o suborno a árbitos em vários jogos e também o pagamento ao Benfica para vencer o Porto, referiu o Correio da Manhã que cita conversas entre os dirigentes e declarações de um intermediário, agora arrependido, que assume ter cometido "vários crimes pelo meu sportinguismo".

Este caso está a ter repercussões no futebol, já que o empresário Paulo Silva, o alegado corruptor de árbitros de andebol a mando do Sporting, entretanto arrependido, entregou também ao Ministério Público mensagens que supostamente comprovam um esquema de corrupção dos leões também no futebol.