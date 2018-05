Costa quer final da Taça no Jamor mas admite estádio alternativo

O primeiro-ministro espera que haja condições para que a final da Taça de Portugal se realize no estádio do Jamor. No entanto, António Costa admite que por questões de segurança a final possa ter de se realizar noutro local ou à porta fechada.

António Costa espera que a final da Taça de Portugal que opõe o Sporting ao Desportivo das Aves se possa realizar no "local próprio", porém o primeiro-ministro lembra que por "questões de segurança" há alternativas que podem obrigar à realização noutro estádio ou à porta fechada.





Seja como for, seria para Costa uma "grande tristeza" que a final não fosse disputada no estádio do Jamor, onde o líder socialista afiança espera estar no próximo domingo "com muito gosto".