Direcção do Sporting anuncia assembleia geral para dia 17 e diz que AG destitutiva não se realizará

O Conselho Directivo do clube leonino garantiu que a assembleia geral de destituição "não se realizará" e marcou uma assembleia geral ordinária para 17 de Junho e uma assembleia geral eleitoral para 21 de Julho, essa para eleger a Mesa da Assembleia Geral e o Conselho Fiscal e Disciplinar.

O Conselho Directivo do Sporting anunciou esta sexta-feira de madrugada a convocação de uma assembleia geral ordinária para 17 de Junho e ainda uma assembleia geral eleitoral para dia 21 com vista à eleição da Mesa da Assembleia Geral e do Conselho Fiscal e Disciplinar, neste caso para 21 de Julho, avançou o Record Ao mesmo tempo, a direcção leonina garantiu que a AG de destituição, que estava agendada para dia 23, "não se realizará".