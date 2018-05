Sporting revela acta da reunião dos órgãos sociais

O Sporting enviou para os seus associados a acta da reunião dos órgãos sociais que ditou a assembleia-geral extraordinária de dia 23 de de Junho, que visa destituir a direcção liderada por Bruno de Carvalho, avançou o Correio da Manhã.





As posições extremadas entre o conselho directivo, liderado por Bruno de Carvalho, e a mesa da assembleia-geral, presidida por Jaime Marta Soares, são explicitas no documento publicado pelo Correio da Manhã.



Marta Soares já fez saber entretanto que o que está escrito na acta não corresponde ao que efectivamente se passou na reunião, pelo que decidiu não assinar o documento, assim como os restantes membros da mesa da assembleia. Uma fonte deste órgão disse mesmo ao Correio da Manhã que a acta é "totalmente manipulada" e que contém uma "verdade parcial".



"No documento não consta por exemplo uma parte importantíssima que foi a proposta de eleições para dia 2 de Setembro, sem qualquer prejuízo para a vida imediata do clube e já depois do fecho do mercado de transferências", disse a mesma fonte.



Entretanto está prevista ainda para o dia de hoje uma reacção oficial por parte da mesa da assembleia-geral.