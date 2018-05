AG para afastar Bruno de Carvalho do clube marcada para 23 de Junho

O presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting, Jaime Marta Soares, disse à saída da reunião dos órgãos sociais do clube que está marcada uma assembleia geral destitutiva para afastar o presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, no próximo dia 23 de Junho. CMTV garante que o presidente leonino não se demitiu.

Foram três horas de reunião em que Bruno de Carvalho terá falado durante duas horas e meia, tempo ainda assim insuficiente para evitar que ficasse agendada para 23 de Junho uma Assembleia Geral destitutiva do que resta da direcção leonina.





Da reunião desta quinta-feira, 24 de Maio, entre a direcção do Sporting e os elementos demissionários dos órgãos sociais do clube resultou uma decisão. Perante a indisponibilidade do presidente do Sporting para sair da direcção leonina pelo próprio pé, ficou marcada para dentro de um mês uma Assembleia Geral para destituir Bruno de Carvalho e o Conselho Directivo do clube de Alvalade.





Junho será assim um mês quente para o Sporting, numa altura em que estará já a decorrer o Mundial. A 14 de Junho termina o prazo para que os jogadores interponham processos de rescisão unilateral devido às agressões da passada semana na Academia de Alcochete. Já o dia da assembleia destitutiva (23) coincide com o intervalo temporal previsto para o início da pré-temporada da equipa principal verde e branca (entre 21 e 25 de Junho).