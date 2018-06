Tribunal considera AG de destituição de Bruno de Carvalho legítima mas sem condições de segurança

O tribunal reconheceu que Jaime Marta Soares é o presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting e que a AG de destituição de Bruno de Carvalho agendada para 23 de Junho é legítima, mas considera não estarem reunidas as condições de segurança para a sua realização.

O Tribunal indeferiu a providência cautelar interposta pelo presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting porque entendeu que as medidas requeridas não eram suficientes para garantir a segurança dos sócios na AG de destituição de dia 23 de Junho - a fundamentação da providência era feita com base em pressupostos de segurança.No entanto, a mesma foi considerada legítima, no sentido de que Jaime Marta Soares foi reconhecido como o legítimo presidente da MAG, refere o Record

Assim, tendo em conta a referida decisão e as conclusões alcançadas pelo Tribunal, "reitero o pedido ao Conselho Directivo do Sporting Clube de Portugal para que tome todas as medidas necessárias para assegurar a realização da Assembleia Geral de dia 23 de Junho de 2018, com as medidas de segurança necessárias para que os sócios do clube possam participar e exercer os seus direitos", refere Marta Soares em comunicado.