Dono da Zara nega interesse em comprar Manchester United

Amancio Ortega, dono da Inditex, que detém marcas como a Zara, Pull&Bear e Massimo Dutti, desmentiu que esteja interessado em comprar o Manchester United.De acordo com o El Economista, fontes oficiais da Inditex indicaram que a notícia avançada esta quinta-feira pelo Manchester Evening News de que Ortega, a 23.ª pessoa mais rica do mundo segundo a lista compilada pela Bloomberg, estava na corrida à compra dos "red devils".O mesmo jornal avançava que também a Apple estaria interessada em adquirir o emblema britânico.Também o multimilionário inglês Jim Ratcliffe, um adepto do clube de Old Trafford, é visto como um potencial comprador do clube.A família Glazer indicou na terça-feira que pretendia vender o clube inglês do qual assumiu o controlo há 17 anos.