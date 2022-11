David Beckham disposto a ser trunfo na compra do Manchester United

A estrela do futebol britânico, David Beckham, está disponível para sentar-se à mesa das negociações com potenciais compradores do Manchester United, estando assim aberto a associar o seu nome à operação, segundo fontes conhecedoras do processo contactadas pelo Financial Times.Não está claro em que medida poderia David Beckham associar o seu nome a este negócio - seja por participação na administração, estrutura acionista ou outra - até porque como salienta o diário britânico o ex-jogador não tem capital para comprar o clube.

A relação do antigo capitão da seleção inglesa com os fãs do clube onde se tornou uma estrela pode ser um trunfo vital para um sucesso na compra do emblema, segundo as mesmas fontes.Um banqueiro próximo do processo revelou ao FT que o clube pode ser vendido por até sete mil milhões de libras, um preço muito alto, tendo em conta que alguns especialistas consultados pelo diário britânico, afirmam mesmo que um preço em torno dos quatro mil milhões ou cinco mil milhões é exagerado, devido ao estado das contas do clube.Os donos do Manchester United estão a explorar várias opções estratégicas que podem culminar numa venda total do histórico clube de futebol inglês. A família Glazer está mesmo a trabalhar com consultores financeiros neste processo, que também pode levar a uma venda parcial do clube ou a investimentos no desenvolvimento do estádio e reforço da equipa principal, confirmou o Manchester United em comunicado, citado pela Bloomberg.Em maio, o rival inglês Chelsea Football Club, também ele um clube da Primeira Liga inglesa (Premiership), foi vendido ao bilionário americano Todd Boehly e à empresa de private equity Clearlake Capital por 4,89 mil milhões de euros, após um processo de leilão muito competitivo.