Manchester United alcança máximos de 2018 com rumores de compra por grupo do Qatar

A notícia de que um grupo de investidores do Qatar está a preparar uma oferta para comprar o Manchester United, fez as ações do clube dispararem quase 17% na bolsa de Nova Iorque, estando entretanto a somar perto de 14%.

Entretanto, os títulos seguem a valorizar 13,87% para 24,05 dólares (22,42 euros à taxa de câmbio atual), o que seria máximos de fecho desde setembro de 2018.

O Daily Mail refere que "um grupo de indivíduos com elevado poder de compra" do Qatar está a preparar-se para ficar com os Red Devills. A publicação acrescenta que os interessados na operação são investidores independentes do Qatar Sports Investments (QSI), um fundo soberano dono do Paris Saint Germain.

Contactado pela Reuters, o clube da Premier League inglesa recusou comentar o assunto.

Há algumas semanas, a Bloomberg deu conta que o Qatar Sports Investments estava interessado em adquirir parte ou a totalidade do Manchester United.

Também, recentemente, fonte oficial do grupo britânico Ineos, que patrocina a equipa de ciclismo com o mesmo nome, revelou à BBC que manifestou interesse em adquirir o clube de Old Trafford.

A família norte-americana Glazer colocou à venda o Manchester United no final do mês de novembro do ano passado, pouco depois do anúncio da rescisão do contrato com o internacional português Cristiano Ronaldo.

"A direção vai considerar todas as alternativas estratégicas, incluindo novos investimentos no clube, uma venda ou outras transações envolvendo a empresa", informou, então, o clube britânico, no mesmo dia em que comunicou a saída do capitão da seleção portuguesa.