Dono dos NY Jets prepara oferta pelo Chelsea

O dono da equipa de futebol americano New York Jets, Robert "Woody" Johnson, está a preparar uma oferta para comprar o Chelsea FC, avança esta segunda-feira a ESPN citando fontes conhecedoras do processo.Segundo o canal de televisão desportivo, Johnson já abordou o Raine Group, a quem o milionário russo Roman Abramovich entregou a condução do processo de venda da sua participação.A ESPN refere que Johnson é visto como alguém com bom conhecimento do Chelsea e da "Premier League", uma vez que residiu em Londres quando ocupou o cargo de embaixador dos EUA no Reino Unido. Foi durante esse período que se terá tornado adepto do clube londrino.Atualmente são vários os proprietários de equipas de futebol americano que detêm igualmente clubes da "Premier League": Stan Kroenke, dono dos Los Angeles Rams é também o proprietário do Arsenal; a família Glazer, que é dona dos Tampa Bay Buccaneers controla o Manchester United; e Jed York, dono dos San Francisco 49ers tem uma posição minoritária no Leeds United. Há ainda o caso do Fulham, orientado por Marco Silva, que lidera isolado o "Championship" e poderá regressar à "Premier League". O clube épropriedade de Shad Khan, dono dos Jacksonville Jaguars.Abramovich anunciou na semana passada que iria vender a sua posição de controlo no Chelsea na sequência das sanções impostas a multimilionários russos com ligações a Putin. Isto apesar de Abramovich sempre ter negado laços com o presidente russo.