Abramovich quer 3,6 mil milhões de euros pelo Chelsea

O multimilionário russo e dono do Chelsea, Roman Abramovich, pretende receber pelo menos três mil milhões de libras (3,6 mil milhões de euros) para vender o Chelsea, noticia a Sky News.



Abramovich, que assumiu o controlo do clube londrino há quase duas décadas, terá rejeitado uma proposta de 2,5 mil milhões de libras (3 mil milhões de euros), acrescenta a estação televisiva britânica.





Os consultores de Abramovich no The Raine Group deverão enviar cartas a potenciais investidores esta quarta-feira, com um prazo limite para o envio de propostas até meados de março, refere ainda a Sky.Fontes próximas do processo indicaram à estação televisiva que estão a ser sondados até oito multimilionários para a compra do clube numa altura em que Abramovich poderá ser alvo de sanções pelo governo britânico após a invasão russa da Ucrânia.No passado, expressaram interesse em comprar o clube que José Mourinho elevou à elite do futebol mundial nomes como Jim Ratcliffe, o dono da Ineos, e o empresário norte-americano Todd Boehly.Terça-feira, o multimilionário suíclo Hansjorg Wyss afirmou que ele e outros três potenciais compradores tinham sido convidados a apresentarem ofertas pelo clube. Nem o Chelsea nem os representantes de Abramovich responderam aos contactos da Sky.