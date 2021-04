FC Porto recusou “contactos informais” para participar na Superliga

Pinto da Costa não deu "grande atenção" aos "contactos informais" que o FC Porto recebeu de "alguns clubes" tendo em vista a participação na Superliga Europeia de futebol."Primeiro, a União Europeia não permite que haja circuito fechado como há, por exemplo, na NBA e, em segundo, estando a nossa Federação Portuguesa de Futebol contra a prova e fazendo parte da UEFA, não podemos estar a participar numa coisa que é contra a União Europeia e as regras da UEFA", afirmou o presidente do FC Porto, esta segunda-feira, no Estádio do Dragão."Se isso for para a frente, e tenho as minhas dúvidas, a UEFA não irá acabar e continuará a ter provas, as provas que são oficiais. Não estamos preocupados por estar ou não estar (na Superliga Europeia). Estamos na Liga dos Campeões e esperamos continuar a estar por muitos anos", concluiu Pinto da Costa.