Manchester City confirma saída da Superliga Europeia

O Manchester City confirmou, em comunicado, que já formalizou a intenção de abandonar a Superliga Europeia."Podemos confirmar que acionámos, formalmente, os procedimentos para sair do grupo que está a desenvolver os planos para a Superliga Europeia", pode ler-se no seu comunicado.Os citizens são, assim, o primeiro clube a sair. O Chelsea deverá ser o próximo, na sequência do forte protesto de hoje junto a Stamford Bridge.Refira-se que os fundadores deverão reunir-se esta noite de emergência.



Ainda antes da oficialização, já Boris Johnson aplaudia. "Esta decisão de Chelsea e Manchester City está - se se confirmar - absolutamente correta e elogio-os por isso. Espero que os outros clubes envolvidos na Superliga Europeia sigam o exemplo", disse o primeiro-ministro britânico numa publicação no Twitter.