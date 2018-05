FC Porto vende Ricardo Pereira ao Leicester por 20 milhões

O clube presidido por Pinto da Costa acaba de informar o mercado que vendeu o passe do jogador Ricardo Pereira pelo valor de 20 milhões de euros, que poderá chegar aos 25 milhões de acordo com o cumprimento de certos objectivos, que não foram revelados.

O FC Porto confirmou este sábado, 19 de Maio, ter chegado a acordo com o clube britânico Leicester para a venda a título definitivo do passe de Ricardo Pereira, numa transferência firmada por um valor de 20 milhões de euros, que poderá chegar aos 25 milhões se forem cumpridos determinados objectivos, que não foram revelados.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os dragões informam o mercado que "chegou a um acordo com o Leicester City Football Club para a cedência, a título definitivo, dos direitos de inscrição desportiva do jogador profissional de futebol Ricardo Pereira pelo valor de 20 milhões de euros".

"Mais se informa que este acordo prevê o pagamento de uma remuneração variável, pelo que o montante global a receber poderá atingir os 25 milhões de euros", acrescenta o mesmo comunicado.

A venda do passe do lateral direito, que tinha mais um ano de contrato com o FC Porto, corporiza a primeira saída de um jogador após o clube se ter sagrado campeão nacional.

Aos 24 anos, Ricardo Pereira fez 43 jogos oficiais e dois golos esta época com a camisola dos dragões, depois de ter estado dois anos emprestado ao Nice, onde efectuou 57 jogos e marcou dois golos.

Ricardo Pereira é um dos 23 convocados pelo seleccionador nacional Fernando Santos que vão representar Portugal no Mundial 2018, que se realiza na Rússia entre 14 de Junho a 15 de Julho.